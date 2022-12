Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Segeberg Zwei Menschen bei Küchenbrand in Bad Segeberg verletzt Von dpa | 21.12.2022, 20:18 Uhr

Bei einem Küchenbrand in Bad Segeberg sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Beim Eintreffen der Helfer hatten alle Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer in der Küche war nach etwa 20 Minuten unter Kontrolle. Die Wohnung ist den Angaben zufolge derzeit unbewohnbar. Zur Brandursache und Höhe des Schadens konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.