Rettungswagen mit Blaulicht Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Zwei Menschen bei Autounfall in Kiel schwer verletzt Von dpa | 24.06.2023, 13:55 Uhr

Bei einem Autounfall in Kiel sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Dabei erlitt ein Mann lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstag sagte. Eine weitere Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide wurden anschließend von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallursache konnte die Leitstelle noch keine Angaben machen.