Ermittlungen Zwei Männer nach Kneipenschlägerei auf Sylt verletzt Von dpa | 20.02.2023, 14:51 Uhr

Bei einer Schlägerei vor einer Kneipe in Westerland auf Sylt sind zwei Männer verletzt worden. Sie hätten mit Bierkrügen um sich geschlagen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Krüge seien dabei offenbar zu Bruch gegangen, so dass zwei der insgesamt drei Beteiligten blutende Schnittverletzungen erlitten hätten. Entgegen ersten Vermutungen sei aber bei der Schlägerei am Sonnabend kein Messer zum Einsatz gekommen.