Lauenburg Zwei Männer durch Hundebisse schwer verletzt Von dpa | 11.08.2023, 11:18 Uhr Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern sind in Lauenburg zwei von ihnen schwer verletzt worden. Auslöser sei offenbar der Streit um einen Hund gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ein 22 Jahre alter Mann sei am Donnerstagabend mit seinem angeleinten American Staffordterrier spazieren gegangen, als ein entgegenkommender 43 Jahre alter Mann den Hund unvermittelt mit einem Gegenstand geschlagen und nach ihm getreten habe, sagte die Sprecherin.