Glücksspiele Zwei Lottospieler aus Schleswig-Holstein gewinnen Millionen Von dpa | 19.09.2022, 13:46 Uhr

Zwei Lottospieler aus Schleswig-Holstein haben am vergangenen Wochenende Millionengewinne erzielt. Ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Nordfriesland habe einen 3-fach-Bingo erzielt und den Jackpot mit mehr als zwei Millionen Euro gewonnen, teilte Nordwest-Lotto am Montag mit. Im Spiel 77 landete ein Spieler aus dem Kreis Stormarn einen Jackpot-Volltreffer und sicherte sich so fast drei Millionen Euro.