Luftverkehr Zwei Leichtverletzte bei Flugzeuglandung auf Föhr Von dpa | 23.06.2023, 12:29 Uhr

Bei der Landung eines einmotorigen Sportflugzeugs in Wyk auf Föhr sind die beiden Insassen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war die Maschine am Vortag beim Anflug über die Landebahn hinweggerollt und auf einem Radweg zum Stehen gekommen. Der 63 Jahre alte Pilot aus Nordrhein-Westfalen und seine Begleitung (56) kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Flugzeug entstand laut Polizei Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.