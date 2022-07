ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Kreis Pinneberg Zwei Frauen tot in Wohnung in Elmshorn gefunden Von dpa | 09.07.2022, 21:15 Uhr

In einem Wohnhaus in Elmshorn nahe Hamburg sind am Samstag die Leichen zweier Frauen gefunden worden. „Nach ersten Einschätzungen dürften die beiden Frauen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein“, teilte die Polizei am Abend in Bad Segeberg mit. In Tatortnähe sei eine „tatverdächtige Person“ gestellt und festgenommen worden. Eine Polizeisprecherin nannte am Abend mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Details zu der Person.