Kiel Zwei Festnahmen nach mutmaßlichem Raub an Rollstuhlfahrer Von dpa | 28.03.2023, 11:05 Uhr

Ein Mann und eine Frau haben am Sonntagnachmittag in Kiel einer im Rollstuhl sitzenden Person ein Smartphone gestohlen. Zwei Tatverdächtige seien festgenommen worden und befänden sich in Untersuchungshaft, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kiel am Dienstagmorgen mit.