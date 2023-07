Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Ostholstein Zwei Ausfahrten der A1 wegen Markierungsarbeiten gesperrt Von dpa | 10.07.2023, 18:38 Uhr

Wegen Markierungsarbeiten werden die Ausfahrten Scharbeutz und Eutin der Autobahn 1 an diesem Dienstag und Mittwoch jeweils zwischen 9.00 und 12.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr werde am Dienstag über die Anschlussstelle Pansdorf und am Mittwoch über die Anschlussstelle Scharbeutz umgeleitet, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH am Montag.