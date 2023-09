Fehmarn Zwei Arbeiter in Baugrube verschüttet: Mann in Lebensgefahr Von dpa | 07.09.2023, 15:03 Uhr | Update vor 11 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Auf der Ostseeinsel Fehmarn sind zwei Arbeiter in einer Baugrube verschüttet worden. Für einen 52-Jährigen habe zum Zeitpunkt der Bergung Lebensgefahr bestanden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der zweite, 43 Jahre alte Mann habe leichte Verletzungen erlitten und sei in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden.