Forstwirtschaft Zustand der Wälder im Norden nicht schlechter geworden Von dpa | 12.12.2022, 11:54 Uhr

Der Gesundheitszustand der Wälder in Schleswig-Holstein hat sich trotz mehrerer trockener Jahre und Sturmschäden nicht weiter verschlechtert. Dies ergibt sich aus dem Waldzustandsbericht 2022, den Forstminister Werner Schwarz am Montag in Kiel vorgestellt hat. „Es zeigt sich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unsere Wälder gesund aufzustellen und an die klimatischen Veränderungen anzupassen“, sagte der CDU-Politiker. „In ersten Bereichen konnte der Negativtrend der vergangenen Jahre bereits gestoppt werden.“