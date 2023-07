Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Herzogtum Lauenburg Zusammenstoß auf Bundesstraße: Motorradfahrerin verletzt Von dpa | 09.07.2023, 08:50 Uhr

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Pogeez (Kreis Herzogtum Lauenburg) schwer verletzt worden. Angaben der Polizei vom frühen Sonntag zufolge verunglückten die beiden Fahrzeuge am späten Samstag auf einer Bundesstraße. Das Motorrad sei aus zunächst unbekannter Ursache von dem Auto frontal erfasst worden. Die Motorradfahrerin war trotz schwerer Verletzungen nach dem Unfall ansprechbar. Gemeinsam mit der Person, die das Auto fuhr, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Zum Verletzungsgrad der zweiten beteiligten Person konnte die Polizei am Sonntagmorgen noch nichts sagen.