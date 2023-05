Deutschland ist in der Rangliste der Pressefreiheit weiter abgerutscht. Symbolfoto: Florian Kleinschmidt/dpa up-down up-down Gedenktag am 3. Mai Pressefreiheit beginnt vor der eigenen Haustür Meinung – Miriam Scharlibbe | 03.05.2023, 07:00 Uhr

Am 3. Mai erinnern Journalisten weltweit an getötete und verhaftete Reporter – aber auch an den Wert unabhängiger Medien für die Demokratie.