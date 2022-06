Harry-Potter-Fans in Berlin FOTO: dpa up-down up-down Zum 25. Geburtstag: Damit hat Harry Potter mich gepackt! Süchtig nach Harry Potter: Eingefleischte Fans über tolle Bücher und schlechte Filme Von Sina Wilke | 25.06.2022, 15:16 Uhr

25 Jahre ist es her, dass in England „Harry Potter and The Philosopher’s Stone“ erschien - und die Liebe zu ihm ist ungebrochen. Sechs Fans erzählen, was sie mit Harry erlebt haben und warum sie ihn so lieben.