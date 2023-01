Krankenhaus Foto: Lukas Barth/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankenhäuser Zukunft des Lübecker Marien-Krankenhauses ungewiss Von dpa | 17.01.2023, 12:00 Uhr

Das Marien-Krankenhaus in der Lübecker Altstadt ist als Geburtsklinik beliebt. Rund 1400 Babys kommen hier jedes Jahr zur Welt. Doch das könnte bald ein Ende haben. Das Erzbistum Hamburg will die Mehrheit der Geschäftsanteile der defizitären Klinik an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) verkaufen, wie mehrere Medien berichteten.