Pinneberg Zugverkehr im Norden Deutschlands durch Brand beeinträchtigt Von dpa | 18.07.2023, 08:20 Uhr

Durch einen Brand in einer Kleingartenanlage in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist der Zugverkehr im Norden Deutschlands am Dienstagmorgen beeinträchtigt. Laut Angaben der Deutschen Bahn sind der Regional- und der Fernverkehr betroffen.