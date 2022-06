Eine Reisende steigt mit ihrem Fahrrad in eine Regionalbahn. Foto: Joerg Carstensen/dpa FOTO: Jörg Carstensen Verkehr Züge im Norden an Pfingsten teils voll Von dpa | 07.06.2022, 17:26 Uhr

Einige Züge in Schleswig-Holstein sind am Pfingstwochenende starkt ausgelastet gewesen. „Es war auf einigen Strecken und zu einigen Zeiten sehr voll und leider konnten auch nicht immer alle Fahrgäste mitgenommen werden“, sagte der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Nah.SH, Arne Beck, am Dienstag. Die Verkehrsunternehmen hätten ihr Möglichstes getan.