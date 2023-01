Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Zugverkehr Zugausfälle wegen Feuers im Kreis Pinneberg Von dpa | 09.01.2023, 13:17 Uhr

Ein Brand in der Nähe der Bahngleise in Westerhorn (Kreis Pinneberg) hat am Montag den Zugverkehr zwischen Elmshorn und Neumünster unterbrochen. Wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes der Deutschen Presse-Agentur sagte, war das Feuer gegen 11.00 Uhr gemeldet worden. Verletzte gebe es nicht. Zunächst hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag berichtet.