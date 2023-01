Messerattacke im Zug Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Aufarbeitung Zugattacke: Sondersitzung im Düsseldorfer Landtag beantragt Von dpa | 27.01.2023, 13:07 Uhr

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg soll sich auch der Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags mit dem Fall befassen. SPD und FDP haben gemeinsam eine Sondersitzung beantragt. Hintergrund: Der Tatverdächtige (33) hatte nach seiner Ankunft in Deutschland jahrelang in NRW gelebt - und war dort laut Sicherheitskreisen mehrfach straffällig geworden.