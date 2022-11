Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundespolizei Zug nach Zweitligaspiel von Hamburg nach Kiel verwüstet Von dpa | 09.11.2022, 11:52 Uhr

Wahrscheinlich Fußballfans haben einen Regionalexpress der Deutschen Bahn auf der Fahrt von Hamburg nach Kiel verwüstet. Nach der Ankunft am Dienstagabend stellte ein Zugbegleiter unter anderem zerstörte Scheiben, abgerissene Spiegel und herausgerissene Deckenverkleidungen fest, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. In dem Zug waren etwa 300 Anhänger von Holstein Kiel nach dem Zweitligaspiel gegen St. Pauli auf der Rückreise an die Förde. Die Beschädigungen seien mit einem Nothammer aus dem Zug verursacht worden. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei dürften Anhänger von Holstein Kiel die Täter sein. Zur Höhe des Schadens lagen zunächst keine Angaben vor.