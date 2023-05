Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Steinburg Zug fährt in Baustellenfahrzeug und verursacht Sperrung Von dpa | 17.05.2023, 13:55 Uhr

Ein Zug der Nordbahn ist am Mittwochvormittag in Siethwende (Kreis Steinburg) an einem Bahnübergang in ein Baustellenfahrzeug gefahren. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten, wie die Polizei mitteilte. Die Zugstrecke zwischen Itzehoe und Elmshorn war in Richtung Itzehoe für etwa eine Stunde gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Mittlerweile sei die Strecke wieder frei.