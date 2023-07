Mordprozess im Fall Brokstedt Foto: Christian Charisius/dpa/Pool/dpa up-down up-down Prozess Zug-Angriff: Verteidiger will Unterbringung in Psychiatrie Von dpa | 17.07.2023, 15:54 Uhr

Im Prozess um die tödliche Messerattacke in einem Regionalzug im schleswig-holsteinischen Brokstedt will der Verteidiger des Angeklagten dessen Unterbringung in der Psychiatrie erreichen. Rechtsanwalt Björn Seelbach stellte einen entsprechenden Haftprüfungsantrag am Ende des zweiten Verhandlungstags am Montag. Seelbach hatte bereits zum Auftakt des Prozesses gesagt, der 34 Jahre alte Ibrahim A. wäre besser in der Psychiatrie als in der Untersuchungshaft aufgehoben. Seiner Überzeugung nach habe er die Tat im Zustand eines psychotischen Schubs verübt.