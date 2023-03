Zwei Zollbeamte steht bei einer Kontrolle. Umfangreiches Beweismaterial wurde am Donnerstag sichergestellt, ein Netzwerk für Schwarzarbeit zerschlagen und ein Schleswig-Holsteiner verhaftet. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Schleswig-Holsteiner festgenommen Zoll und Staatsanwaltschaft Kiel zerschlagen Schwarzarbeit-Netzwerk in SH Von dpa | 02.03.2023, 13:01 Uhr

In mehreren Bundesländern wurden am Donnerstag Objekte durchsucht. Das Zentrum des Schwarzarbeitsnetzwerks liegt offenbar in Schleswig-Holstein, wo der Hauptverdächtige festgenommen wurde.