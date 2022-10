Zoll Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down Drogen Zoll verhindert Schmuggel von schwedischem Lutschtabak Von dpa | 27.10.2022, 16:53 Uhr

Der Zoll hat in einem schwedischen Transporter Lutschtabak und Nachfüllflüssigkeit für E-Zigaretten im Wert von rund 40.000 Euro sichergestellt. Auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe von Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) fanden Beamte in der Nacht zum Mittwoch 7521 Dosen „Snus“ und knapp dreieinhalb Liter der Flüssigkeit, wie der Zoll am Donnerstag mitteilte.