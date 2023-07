Zoll-Abzeichen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Zoll-Razzia im Hotel- und Gaststätten wegen Schwarzarbeit Von dpa | 02.07.2023, 13:18 Uhr

Bei einer Schwarzarbeit-Razzia im Hotel- und Gaststättengewerbe in mehreren Kreisen Schleswig-Holsteins ist der Zoll in einigen Fällen fündig geworden. In zwei Fällen bestehe der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland, sagte die Sprecherin des Hauptzollamts Kiel, Gabriele Oder, am Sonntag. Des Weiteren gebe es unter anderem zwei Verdachtsfälle, Sozialversicherungsabgaben vorenthalten zu haben, drei Verdachtsfälle auf Leistungsbetrug und sieben Ordnungswidrigkeiten.