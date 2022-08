ARCHIV - Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll". Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz up-down up-down Schleswig-Flensburg Zoll beschlagnahmt Kokain im Wert von 140.000 Euro Von dpa | 03.08.2022, 09:51 Uhr

Der Zoll hat bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Pendlerparkplatz Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) zwei Kilogramm Kokain sichergestellt. Den Wert des Fundes bezifferte das Hauptzollamt Kiel am Mittwoch auf 140.000 Euro. Bei der Kontrolle am Samstag habe die Hündin Akira die Drogen aufgespürt. Im Handschuhfach fanden die Zöllner zwei in durchsichtiger Folie verpackte Pakete mit je einem Kilo Kokain.