Kontrolle Zoll beschlagnahmt fast 35 Kilo Hasch auf Autobahnrastplatz Von dpa | 26.05.2023, 16:38 Uhr

Haschisch im Verkaufswert von rund 350.000 Euro hat der Zoll auf einer Autobahnraststätte im Kreis Stormarn beschlagnahmt. Am frühen Donnerstagabend sei ein Auto bei einem Tankstopp auf der Raststätte Buddikate an der Autobahn 1 (Hamburg - Lübeck) kontrolliert worden, teilte der Zoll am Freitag mit. Der Wagen sei auf dem Weg von Hamburg nach Dänemark gewesen. Im Kofferraum fanden die Beamten eine Sporttasche mit mehreren Haschisch-Paketen. Insgesamt waren es den Angaben zufolge 34,77 Kilogramm. Ein 23 Jahre alte Mann und eine 24 Jahre alte Frau, die mit dem Auto unterwegs waren, wurden vorläufig festgenommen.