Steuern Zinssatz für Steuernachforderungen und -erstattungen sinkt Von dpa | 31.01.2023, 13:47 Uhr

Der Zinssatz für Steuernachforderungen und Steuererstattungen in Schleswig-Holstein sinkt deutlich. Statt sechs Prozent sind nur noch 1,8 Prozent Zinsen pro Jahr fällig. Das teilte das Finanzministerium am Dienstag mit. Hintergrund sei eine Änderung durch den Bundesgesetzgeber aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Der Zinssatz von sechs Prozent sei 1961 festgelegt worden und spiegelt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts die Realität am Zinsmarkt nicht mehr wider.