Am 27. Januar gibt es in Schleswig-Holstein Zeugnisse. Foto: Martin Wichmann up-down up-down Halbjahresbilanz in der Schule Zeugnistag in SH: Ist mein Kind versetzungsgefährdet? Von Ann-Kathrin Clausen | 10.01.2023, 12:14 Uhr

Am 27. Januar ist es wieder soweit, da gibt es in Schleswig-Holstein Halbjahreszeugnisse. Nicht ganz so aufregend wie die Giftblätter vor den Sommerferien, aber für einige Schüler und ihre Eltern Aufregung genug. Oft steht die Frage im Raum: Ist mein Kind eigentlich versetzungsgefährdet?