Krankenhaus Zentralklinikum kommt: Fusionsvertrag unterzeichnet Von dpa | 22.06.2022, 14:39 Uhr

Vertreter des Malteser Krankenhauses St. Franziskus-Hospital und des Diako Krankenhause in Flensburg haben den Vertrag zur Fusion der beiden Häuser unterzeichnet. Ziel sei es, ein gemeinsames Zentralklinikum in Flensburg am Peelwatt zu betreiben, teilten Malteser und Diako Flensburg am Mittwoch mit. Bis zum Umzug in ein gemeinsames Klinikgebäude bleibt die Arbeitsteilung der beiden direkt benachbarten Krankenhäuser an den beiden Klinikstandorten den Angaben zufolge unverändert sichergestellt.