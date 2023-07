Ministerpräsident Daniel Günther Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Schulen Zehntausende arbeiten am Sozialen Tag für Hilfsprojekte Von dpa | 04.07.2023, 13:19 Uhr

Sie helfen in der Küche, im Blumenladen oder in Büros - einen Tag lang tauschen viele Mädchen und Jungen in Deutschland die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz. Mit dem Erlös wollen die Schüler ganz konkret Hilfe leisten.