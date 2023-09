Tarife Zehn Prozent mehr Lohn für Diakonie-Beschäftigte Von dpa | 14.09.2023, 12:06 Uhr | Update vor 27 Min. Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down

Die rund 25.000 Beschäftigten der Diakonie in Norddeutschland erhalten vom kommenden Jahr an zehn Prozent mehr Lohn. Die Ausbildungsvergütungen steigen dann um 150 Euro, wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag zum Abschluss der Tarifverhandlungen mit den diakonischen Arbeitgebern in Hamburg und Schleswig-Holstein mitteilte. Von 2025 an greife dann bei Sozial- und Gesundheitsberufen zusätzlich eine bessere Eingruppierung und eine Tabellenerhöhung von zwei Prozent.