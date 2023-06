Lauenburg Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Unwetter Zehn Jahre nach Jahrhundertflut: Schutzdeich-Bau begonnen Von dpa | 22.06.2023, 10:50 Uhr

In Lauenburg an der Elbe hat der erste Bauabschnitt eines Hochwasserschutzes begonnen. An der Palmschleuse westlich der Altstadt soll nach Angaben der Stadtverwaltung eine Spundwand entstehen, die die Bundesstraße 209 und weite Teile des Hinterlandes schützen soll. Die neue Schutzwand sei für Hochwasser bis zu einer Höhe von elf Metern über normal Null ausgelegt, kündigte ein Sprecher der Stadtentwicklung bereits Anfang Juni an. Die historische Altstadt von Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bleibt dagegen zunächst ungeschützt. Hier sollen die Arbeiten frühestens 2024 beginnen.