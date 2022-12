Foto: Florian Sprenger Verkehr in SH und HH Schnee und Glätte sorgen für zahlreiche Unfälle – ein Toter bei Zusammenstoß in Stormarn Von shz.de, Florian Sprenger | 16.12.2022, 07:20 Uhr | Update vor 2 Std.

Schnee und Eis sorgten in der Nacht und am Morgen für Unfälle in Schleswig-Holstein. Besonders betroffen waren der Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie die Landeshauptstadt Kiel. Hier fielen in der Nacht bis zu 15 Zentimeter Neuschnee.