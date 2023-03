Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Wintereinbruch Zahlreiche Unfälle in Schleswig-Holstein wegen Glätte Von dpa | 08.03.2023, 08:10 Uhr

Wegen Glätte und Schnee hat es in Schleswig-Holstein am Mittwochmorgen zahlreiche Unfälle gegeben. Insbesondere in den nördlichen Landesteilen wurden mit dem einsetzenden Berufsverkehr eine steigende Anzahl an Unfällen verzeichnet, sagten Polizeisprecher am Mittwochmorgen.