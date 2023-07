Gewitter mit schweren Blitzeinschlägen traten in den vergangenen Tagen gehäuft auf. Besonders Gebäude im Süden von Schleswig-Holstein waren betroffen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Gewitter und Extremwetter 2023 Zahlreiche Blitzeinschläge in Gebäuden: Besonders der Süden von SH ist schwer betroffen Von shz.de/Philipp Nicolay | 12.07.2023, 12:49 Uhr

Schwere Gewitter sind in diesem Sommer auch in Schleswig-Holstein immer mehr zu spüren. Alleine in den vergangenen Tagen schlugen Blitze in zahlreiche Gebäude ein.