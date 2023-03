Geschäftsschließung Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzen Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Hamburg gestiegen Von dpa | 01.03.2023, 09:45 Uhr

Nach zwei Jahren rückläufiger Zahlen hat es in Hamburg 2022 im Vergleich zum Vorjahr wieder mehr Unternehmensinsolvenzen gegeben. Das Insolvenzgericht habe 543 entschiedene Anträge auf Unternehmensinsolvenz gemeldet, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit. Dies seien 55 Fälle beziehungsweise elf Prozent mehr als im Jahr 2021. Die Fallzahl war jedoch weiterhin niedriger als direkt vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 (746 Fälle) und im ersten Corona-Jahr 2020 (561 Fälle). Auch im längerfristigen Vergleich war die Zahl der Unternehmensinsolvenzen gering: In den Jahren 2012 bis 2021 wurden in der Hansestadt den Angaben zufolge im Durchschnitt 775 insolvente Unternehmen pro Jahr gemeldet.