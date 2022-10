In der Schwerbehindertenstatistik werden alle Personen erfasst, die einen Grad der Behinderung von mindestens 50 haben und im Besitz eines gültigen Schwerbehindertenausweises sind. Foto: Uwe Anspach up-down up-down Statistikamt Nord Zahl der Schwerbehinderten in SH und Hamburg gesunken Von dpa | 24.10.2022, 10:52 Uhr

Der größte Anteil Schwerbehinderter findet sich in der Altersgruppe über 65 Jahren. Die Quote sinkt in beiden Bundesländern.