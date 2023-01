Organspenden sind in Schleswig-Holstein rückläufig. Symbolfoto: Andrea Warnecke up-down up-down Gesetzesänderung soll helfen Zahl der Organspenden 2022 in SH und HH gesunken Von dpa | 16.01.2023, 13:06 Uhr

Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) gab es im Jahr 2022 in Schleswig-Holstein 27 Organspender. Sechs weniger als im Vorjahr. Nicht nur im Norden gehen die Organspenden zurück, sondern in ganz Deutschland. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will nun eine im Jahr 2020 gescheiterte Gesetzesregelung neu aufrollen.