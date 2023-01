Organspende Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Organspende Zahl der Organspenden 2022 in Schleswig-Holstein gesunken Von dpa | 16.01.2023, 12:40 Uhr

Die Zahl der Organspenden in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr gesunken. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag in Frankfurt mitteilte, gab es 2022 im Norden 27 Organspender und -spenderinnen. Das seien sechs weniger als im Jahr zuvor. Im Jahr 2020 seien es ebenfalls 27 gewesen. Auch die Zahl der gespendeten Organe sank von 110 im Jahr 2021 auf 86 im vergangenen Jahr. 2020 seien es 81 gewesen. In Schleswig-Holsteins Kliniken zählte die Stiftung nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 124 Transplantationen - nach 126 im Jahr 2021 und 144 im Jahr 2020.