Krankheiten Zahl der Norovirus-Infektionen steigt wieder Von dpa | 30.12.2022, 10:47 Uhr

Die Zahl der Norovirus-Infektionen in Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr wieder stark angestiegen. In den ersten elf Monaten wurden im nördlichsten Bundesland insgesamt 909 Fälle der hochansteckenden Durchfallerkrankung gemeldet, wie die AOK NordWest am Freitag auf Basis aktueller Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin mitteilte. Im gleichen Zeitraum 2021 waren es nur 474 Fälle. Vor der Pandemie im Vergleichszeitraum 2019 wurden hingegen fast 1600 Fälle registriert.