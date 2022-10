Kita Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Kinderbetreuung Zahl der Kitas im Norden erhöht sich leicht Von dpa | 05.10.2022, 13:47 Uhr

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Kindertagesstätten und der dort betreuten Kinder im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Anfang März dieses Jahres gab es im Norden 1835 solcher Einrichtungen, die von 119.149 Kindern besucht wurden, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Kitas um 6. Die Zahl der betreuten Kinder erhöhte sich um 2450 oder 2,1 Prozent. Eine tägliche Öffnungszeit von mindestens zwölf Stunden boten den Angaben zufolge 37 Einrichtungen (2,0 Prozent) an.