Konjunktur Zahl der Firmenpleiten im Norden wieder gestiegen Von dpa | 13.12.2022, 10:52 Uhr

Nach vielen Jahren des Rückgangs verzeichnet Schleswig-Holstein in diesem Jahr wieder mehr Firmenpleiten. Im Bundesvergleich kann sich der Norden aber dennoch verbessern, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag mitteilte. Demnach wurden in diesem Jahr 45 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen gezählt, nach 42 im vergangenen Jahr. Im Ranking unter den 16 Ländern landete Schleswig-Holstein damit zusammen mit Sachsen auf dem fünften Platz. Im Jahr zuvor war es noch der neunte Platz. Am schlechtesten schnitten in diesem Jahr die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg ab, am besten der Freistaat Bayern.