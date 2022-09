Symbolträchtig – eine vom Sturm zerfetzte Schleswig-Holstein-Fahne züngelt sich durch die Luft bei Langenhorn in Nordfriesland. Foto: Michael Staudt up-down up-down Extremwetter im Norden „Kyrill“ und „Zeynep“: Diese zehn Stürme erschütterten SH in den 2000ern und | 28.09.2022, 14:00 Uhr | Update vor 8 Min. Von Sarah Sauerland Christin Lempfert | 28.09.2022, 14:00 Uhr | Update vor 8 Min.

In Hamburg beginnt am Mittwoch die Extremwetterkonferenz. Auch SH sieht sich regelmäßig heftigen Unwettern ausgesetzt. Diese Stürme haben in den vergangenen 22 Jahren über dem Norden getobt.