Es brennt, ein vom Sturm gefällter Baum blockiert die Straße, der Keller steht unter Wasser oder ein schlimmer Unfall ist passiert – in solchen Situationen verlassen sich die Bürger wie selbstverständlich auf die Freiwillige Feuerwehr. Menschen, die sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft engagieren.

Doch in vielen Gemeinden in Schleswig-Holstein gibt es immer mehr Sorgen. Es fehlen neue Mitglieder in den Wehren. Hinzu kommt, dass viele der Ehrenamtler berufstätig sind – und ihren Arbeitsplatz häufig nicht im Gemeindegebiet haben. Doch eigentlich sollen die Einsatzkräfte innerhalb von zehn Minuten vor Ort sein.

Um auf die sinkenden Mitgliederzahlen zu reagieren und den Brandschutz weiter zu gewährleisten, gibt es in einigen Regionen bereits eine sogenannten Pflichtwehr. Dann werden geeignete Personen zum Feuerwehrdienst verpflichtet. In anderen Orten denkt man darüber aktuell nach. Zuletzt etwa in Kasseedorf im Kreis Ostholstein. Eine Unfreiwillige Feuerwehr also?

Nur freiwilliges Engagement kann dies vielerorts noch verhindern. Deshalb wollen wir in der Umfrage des Tages heute von Ihnen wissen: Können Sie sich vorstellen, sich in ihrem Heimatort bei der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.