Zulässig sind Schottergärten in Schleswig-Holstein schon länger nicht mehr. Das Verbot soll dem Schutz der Artenvielfalt dienen und der Bodenversiegelung von Vorgärten entgegenwirken. Denn Schottergärten bieten kaum Lebensraum für Pflanzen und Tiere, erschweren beträchtlich das Versickern von Wasser und gelten zudem im Sommer als Hitze-Inseln.

Für ihre Anhänger stellen sie dagegen eine vermeintlich pflegeleichtere Alternative zu Grünflächen, Büschen und Sträuchern dar. Oder sie finden diese Art der Gartengestaltung einfach schön.

Und so gibt es trotz des Verbots immer mehr Schottergärten im ganzen Land, so auch in Husum. Dort will die Bauverwaltung mit Rückendeckung der Politik nun aber einschreiten und die Beseitigung nach und nach anordnen.

