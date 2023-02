Nebel Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wetter Wolken und Regen in Norddeutschland Von dpa | 15.02.2023, 06:54 Uhr

Der Mittwoch startet in Hamburg und Schleswig-Holstein trüb und mit Nebel. Am Nachmittag kommt dann die Sonne raus, dabei steigen die Temperaturen in Hamburg bis auf zehn Grad Celsius und auf Fehmarn bis auf fünf Grad, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch mitteilte. In der Nacht auf Donnerstag wird es dann im Verlauf wolkig und etwas regnerisch. Zum Faschingsauftakt am Donnerstag erwarten die Experten höchstens sechs bis neun Grad mit Wolken und Regen.