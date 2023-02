Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Herzogtum Lauenburg Wolf vermutlich bei Kollision auf A 24 getötet Von dpa | 02.02.2023, 15:48 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 ist am Donnerstag bei Kasseburg im Kreis Herzogtum Lauenburg vermutlich ein Wolf getötet worden. Das Tier sei am Donnerstagmorgen mit einem Auto zusammengestoßen und noch am Unfallort verendet, teilte die Polizei mit. Das Wolfsmanagement des Landes muss nach Polizeiangaben jetzt klären, ob es sich bei dem getöteten Tier tatsächlich um einen Wolf handelt. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden.