In Schleswig-Holstein hat sich wieder ein Wolf niedergelassen. Das Umweltministerium berichtete am Donnerstag von einer sogenannten residenten Wölfin im Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg). In diese Kategorie wird ein Tier eingestuft, wenn es mindestens sechs Monate im selben Gebiet lebt. Die Wölfin bekam die Kennnummer GW2093f. Ihre Herkunft ist noch ungeklärt.