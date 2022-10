Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Dithmarschen Wohnwagen geht in Flammen auf: Autos durch Brand beschädigt Von dpa | 21.10.2022, 19:09 Uhr

Auf einem Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 431 bei Albersdorf (Landkreis Dithmarschen) ist am Freitagmorgen ein Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Glücklicherweise befand sich zu dem Zeitpunkt niemand innerhalb des Wagens und es wurde niemand bei dem Brand verletzt, wie die Polizei der Leitstelle West am Freitagnachmittag mitteilte.